Жители Екатеринбурга против перепрофилирования ОММ под коронавирус

Совсем с ума сошли! Беременные- это святое! Совершенно не защищённые люди! Их значит выбросить, и отчитаться перед Путиным! Стройте ,как китайцы быстро возводимые больницы!!! Ищите решения, работайте, а не отбирайте, то что прекрасно работает! Вас Бог накажет!!!