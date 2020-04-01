Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области задержали осужденного за кражу деталей авто, находящегося в розыске

16:08 | 27.04.2020

Фото: sm-news.ru

Сегодня сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области задержали осужденного, находящегося в розыске.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, задержанный и его товарищ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию участка знакомого в поселке Монетный и демонтировали дверь автомобиля «ВАЗ 2107», находящегося в сарае. Вместе с дверью пьяные друзья похитили ещё ряд деталей автомобиля «ВАЗ 2107», а также имущество из металла, находившееся на территории участка и в сарае, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 32 тысяч рублей.



В конце января Березовским городским судом Свердловской области фигурант был осужден по п. а, б, в, статьи 158 УК РФ (кража) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Однако, находясь на подписке о невыезде мужчина не соизволил явиться на оглашении приговора и был объявлен в розыск. Подсудимый был обнаружен вместе с другом недалеко от места жительства. Вооружившись лопатами, они, вероятно, в очередной раз направились на поиск металла.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»