В России зарегистрировали еще 6198 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 6198 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 2693 (43,4%) подтвердились активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.Кроме того, в России за сутки по выздоровлению выписано 579 человек. Таким образом число выздоровевших пациентов увеличилось до 7346 человек.Также за сутки зарегистрировано 50 летальных случаев. За весь период в стране от коронавируса скончалось 794 человека.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 87 147 заболевших в 85 регионах.