Военкоматы Свердловской области получили защитные маски перед весенним призывом

12:41 | 27.04.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

500 военных комиссариатов в ЦВО получили защитные маски перед проведением весеннего призыва. Во всех помещениях комиссариатов также установили бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.



Как рассказали в пресс-службе ЦВО, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, чтобы проводить обеззараживание помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, который выделяется для перевозок призывников



Напомним, что в Свердловской области приемные комиссии военкоматов будут работать уже с 6 мая. Первые призывники отправятся в войска с 20 мая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»