Городские службы Екатеринбурга переходят в круглосуточный режим работы

11:59 | 27.04.2020

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский постановил всем ведомствам города максимально сконцентрировать усилия по выполнению обязательств в социальной сфере и соблюдению ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.



– Мы должны быть максимально готовы к любому развитию ситуации. Для этого необходимо подготовить нужное количество койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции лёгких в стационарах города. Очагов распространения всё больше, и мы обязаны сделать всё возможное для купирования ситуации. Службы города переходят в круглосуточный режим работы, – подчеркнул Александр Высокинский.



Как отметил глава Екатеринбурга, первоочередной задачей является выполнение всех обязательств городских властей в социальной сфере. По распоряжению мэра также будет проведен аудит начисления зарплаты, чтобы не допускать ее задержки и сокращения.



– Хотел бы также обратить внимание жителей Екатеринбурга на обязательное соблюдение режима самоизоляции. Тёплые выходные нас немного «расслабили», и это – недопустимо. В случае кратного роста новых случаев инфекции областные и городские власти будут вынуждены ужесточить ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса, – подчеркнул Высокинский.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»