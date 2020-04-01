Отдел Роспотребнадзора в Каменске-Уральском получит прибор ПЦР-диагностики

11:41 | 27.04.2020

Фото: obsleduem.net

Отдел Управления Роспотребнадзора в Каменске-Уральском получит прибор ПЦР-диагностики для выявления инфекций, в том числе COVID-19. Средства на закупку медицинского оборудования перечислили благотворители свердловского Союза промышленников и предпринимателей.



Аппарат ПЦР-диагностики позволяет выявить скрытые вирусы прямым способом, что на 100% исключает риск ошибочного заключения. Отмечается, что наличие дополнительного амплификатора позволит увеличить число исследований.



За помощью в СОСПП обратился мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Благотворители выделили три миллиона рублей на закупку оборудования. Аппараты доставят в город уже на этой неделе.



Напомним, что президиум СОСПП принял решение о создании фонда для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Предприятия-члены союза перечисляют средства на специальный счет. На данный момент в адрес союза поступили пожертвования в сумме 31,65 миллионов рублей. На борьбу с коронавирусом израсходовали уже почти 13 миллионов рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»