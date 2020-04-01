11:00 | 27.04.2020

Фото: progorod43.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о завершении развертывания коек под COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



– На сегодняшний день в Свердловской области развернуты все 2 897 коек, из них 2028 коек обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – аппаратами ИВЛ, – сообщил Куйвашев.



По словам главы региона, для полного выполнения задачи, поставленной президентом РФ, нужно подключить еще 100 коек к аппаратам искусственной вентиляции легких, который поступят на Средний Урал уже завтра.



Кроме того, на помощь специалистам инфекционных отделений из больниц области дополнительно командировано 108 врачей-специалистов и 272 медсестры, а также направлено более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.



Напомним, что во всех медицинских учреждениях введен особый режим работы, включающий постоянный контроль за состоянием здоровья пациентов и сотрудников. Однако при этом сохранили приемы диализных пациентов, людей с социально значимыми заболеваниями, а также нуждающихся в экстренной медпомощи, беременных, рожениц и новорожденных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»