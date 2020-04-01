10:40 | 27.04.2020

Фото: пресс-служба Почты России

Почта России открыла авиалинию Москва – Екатеринбург, которую будут обслуживать воздушные суды компании. Почтовые авиаборты каждую неделю доставляют в столицу Урала около 14 тонн внутрироссийской почты.



Еженедельный авиарейс открыли в дополнение к уже действующим перевозкам на авиамаршрутах Москва – Екатеринбург, он позволяет обеспечить качественную и своевременную доставку на внутренних направлениях.



– Открытие дополнительного авиамаршрута с Москвой позволяет нам быстрее получать почту из столицы и далее по логистической цепочке распределять груз по всем уральским регионам. Стоит отметить, что на московском направлении наибольшие объемы почты. Ежедневно из Москвы мы получаем порядка 750 кг авиапочты только для жителей Свердловской области, – рассказал заместитель по логистике МР Урал Почты России Сергей Волегов.



Добавим, что сейчас действует всего восемь магистральных маршрутов по доставке почты на автотранспорте из Екатеринбурга в соседние регионы Урала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»