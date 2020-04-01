В Артемовском возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора МБУ «Шанс»

10:21 | 27.04.2020

Фото: zen.yandex.com

В Артемовском возбудили уголовное дело в отношении экс-директора муниципального учреждения по работе с молодежью «Шанс» по факту служебного подлога и использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В деятельности учреждения выявили нарушения гражданского, бюджетного и трудового законодательства, которые выразились в несоблюдении условий заключенных договоров на оказание услуг, поставки товаров, порядка принятия локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда.



В период с апреля по декабрь прошлого года на тот момент директор «Шанса», используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, издала приказы о приеме на работу, переводе на другие должности своего знакомого, зная, что тот не будет выполнять свои трудовые обязанности по занимаемым должностям. После этого директор внесла в официальные документы учреждения заведомо ложные сведения о том, что ее знакомый осуществляет трудовую деятельность в МБУ.



Так, с апреля по декабрь 2019 года фиктивно трудоустроенному знакомому незаконно начислили и выплатили заработную плату и премиальные выплаты в размере свыше 55,3 тысяч рублей.



По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-директора «Шанса» по статье 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и статье 292 УК РФ «Служебный подлог».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»