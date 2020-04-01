Из-за пожара в Североуральске пострадал один человек

10:00 | 27.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Североуральске загорелся пятиэтажный дом, расположенный на улице Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Из горящего дома спасли 14 жильцов, трое из которых, в том числе один ребенок, были эвакуированы по автолестнице с пятого этажа. Оказалось, что на площади в восемь квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже. В результате пожара пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу.



Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:52. На место возгорания выезжали 11 пожарных на трех спецмашинах. Открытое горение ликвидировали в 05:09, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:11.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»