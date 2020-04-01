В Екатеринбург из ОАЭ вернулись 50 россиян

09:44 | 27.04.2020

Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Минувшей ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет «Уральских авиалиний» с 50-ю россиянами, вернувшимися из Дубаи. Об этом сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19.



В Екатеринбург из ОАЭ вернулись 47 взрослых и трое детей. Сообщается, что пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. После необходимых процедур прилетевших отправили на двухнедельную изоляцию по медицинское наблюдение.



Добавим, что самолет «Уральских авиалиний» летел из ОАЭ с пересадкой в Уфе, где борт покинула часть пассажиров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»