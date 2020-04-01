09:31 | 27.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ранним утром в Краснотурьинске загорелся грузовик. Пожар произошел на улице Микова.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 8 квадратных метров оказался поврежден пол и тент грузового отсек «Газ 3302». На место пожара выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



С огнем удалось справиться в течение двух минут. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»