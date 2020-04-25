Больницу № 3 Екатеринбурга закрыли на карантин

19:06 | 26.04.2020

В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 3. По данным Е1.ru, у пациента в стационаре подозревают коронавирус.



В региональном оперштабе сообщили, что в городской больнице №3 Екатеринбурга Роспотребнадзором в конце прошлой недели введены ограничения в работе одного из корпусов после подозрения на COVID-19 у пациента, который был госпитализирован в инфекционное отделение больницы №40.



Круг контактов пациента определён, все изолированы. В медучреждении проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»