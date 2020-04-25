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18:43 | 26.04.2020

Евгений Куйвашев оценил ситуацию с коронавирусом в Свердловской области и России

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, говорить о выходе России и региона на плато по числу заболевших коронавирусной инфекцией пока рано.

«Санитарные врачи пока, к сожалению, воздерживаются от прогнозов – ситуация подвижная и, думаю, эпидемиологи ждут объективных факторов. Сейчас оценки экспертов звучат разные – от выхода на плато уже на следующей неделе до прекращения постоянного роста новых случаев через месяц»,- пишет губернатор.

Кроме того, Куйвашев ответил на вопрос о том, почему власти заранее не начали готовиться к пандемии коронавируса. По словам свердловского губернатора, правительство РФ дало первые поручения по заболеванию в конце февраля, когда было принято решение ограничить движение через КПП в Китай.

«У нас заблаговременно был сформирован материальный резерв, куда входили и маски, и защитные костюмы, и ряд других позиций, что позволило на начальном этапе избежать острой нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях»,- отметил Куйвашев. 

Напомним, по данным на 26 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 395 случаев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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