Филармония в Екатеринбурге покажет мультиэтнический концерт

15:04 | 26.04.2020

Фото: belcanto.ru

Свердловская государственная филармония покажет концерт онлайн. Программа «В кружении танца» стартует сегодня, 26 апреля, в 15:00.



Как сообщает пресс-служба учреждения, уральский академический филармонический оркестр под управлением Алексея Доркина познакомит слушателей с танцами разных народов и времён.



«Вместе с бальным оркестром пройдём музыкальную энциклопедию танца и познакомимся с самыми популярными жанрами разных эпох», — отмечается в сообщении.

Трансляция организована на youtube-канале филармонии и в группе «ВКонтакте».



Программа концерта «В кружении танца»:



- Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин».

- Боккерини. Менуэт.

- Равель. Павана на смерть инфанты.

- Глинка. Краковяк из оперы «Руслан и Людмила».

- Глинка. Вальс-фантазия.

- Глазунов. «Испанский танец» из балета «Раймонда».

- Штраус. «На охоте».

- Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (финал).

- Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта».

- Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка».

- Монти. Чардаш.

- Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».

- Бернстайн. Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»