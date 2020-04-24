Число заражённых Covid-19 в России превысило 80 тысяч

В России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 395 случаев больше, чем днем ранее. Всего число заражённых возросло до 80949 человек.За сутки умерли 66 человек с коронавирусом. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек.Выздоровели 6767 человек (+ 517 человек за сутки).