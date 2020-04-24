Две больницы Екатеринбурга переполнены заражёнными Covid-19

13:53 | 26.04.2020

В Екатеринбурге инфекционные отделения больниц № 40 и № 6, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, оказались очень загруженными. Об этом сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.



«Принято решение о маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус в другие перепрофилированные для этого медицинские учреждения. В частности, для этого готовы отделение городской больницы № 2, где созданы все условия, и больница № 24, отданная на время для пациентов с тяжелыми ОРВИ, пневмониями и COVID-19», — уточнили в штабе.



Оперативный штаб ещё раз просит всех жителей региона оценить серьёзность сложившейся ситуации, оставаться дома, а также максимально исключить любые контакты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»