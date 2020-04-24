В Екатеринбурге с начала сезона от клещей пострадало уже более 450 человек

12:58 | 26.04.2020

В Екатеринбурге от клещей в текущем сезоне пострадало уже более 460 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Случаи присасывания членистоногих зарегистрированы в 53 региональных муниципалитетах. Всего в Свердловской области клещи покусали более тысячи человек, в том числе 337 детей. По предварительному диагнозу медики зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза и один случай энцефалита.



Проведение акарицидных обработок на территории Екатеринбурга только начинается, и в связи с погодными условиями ещё не все парки, скверы, городские леса и прибрежные территории подверглись дезинфекции противоклещевыми растворами.



В весенне-летний период 2020 года специалисты МБУ «Екатеринбургское лесничество» проведут акарицидную обработку всех парков и скверов Екатеринбурга общей площадью 313 гектаров и городских лесов. Всего же на территории региона запланировано проведение обработок на территории 12 тысяч 200 гектаров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»