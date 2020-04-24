На Среднем Урале начался нерестовый запрет

12:23 | 26.04.2020

Фото: Катерина Якушева

В Свердловской области начался нерестовый запрет. Ограничения введены уже на большинстве водохранилищ, на некоторых озёрах и реках.



Согласно правилам рыболовства, с 25 апреля по 15 июня вылов всех видов водных биоресурсов запрещён в Белоярском, Волчихинском, Верхне-Макаровском, Черноисточинском, Нижне-Тагильском, Ленёвском, Невьянском, Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском, Исинском, Петрокаменском, НовоМариинском, Аятском и Исетском водохранилищах, а также озёрах Мелкое, Таватуй и Балтым. Кроме того, нерестовый запрет распространяется на реку Исеть от истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реку Решётка.



С 15 мая по 15 июня ограничения будут действовать на Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Нижне-Туринском, ВерхнеТуринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, Полевском и Атигском водохранилищах. Также до 15 июня пытался запретят рыбалку в озёрах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.



С 1 мая по 30 мая нерестовый запрет будет действовать на остальных объектах рыбохозяйственного значения региона, за исключением реки Лозьва от истоков до устья реки Большая Умпия – там запрет продлится до 15 июня.



Напомним, рыбалка разрешается только на одну донную или поплавочную удочку или на спиннинг. На каждом орудии лова может быть не более двух крючков. Рыбалка возможна исключительно с берега.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»