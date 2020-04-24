10:37 | 26.04.2020

Фото: baikal-1.ru

С начала весны в Свердловской области произошло 22 природных пожара и 392 возгорания мусора, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Причиной всех пожаров и возгораний стала небрежность людей. Несмотря на действующий режим самоизоляции, граждане продолжают сжигать траву и мусор, а также разводить костры и использовать открытый огонь на природе.



В выходные дни специалисты МЧС совместно с сотрудниками полиции и работниками лесничеств усиливают патрулирование лесопарковых зон и территории частного сектора. По фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности уже составлен 151 административный протокол.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»