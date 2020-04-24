В Екатеринбург прилетят россияне из Дубая

10:18 | 26.04.2020

Фото: Правда УрФО

В Екатеринбург прилетит самолёт с россиянами из Объединённых Арабских Эмиратов. Рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии».



На вывозной рейс № SVR3804 Дубай - Уфа – Екатеринбург попали все граждане России. Самолёт должен вылететь 26 апреля в 13:50 по местному времени. Список пассажиров уже составлен. Предварительно, на рейс поступило около 120 заявок от россиян.



Согласно онлайн табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса в Екатеринбург ожидается в 22:45.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»