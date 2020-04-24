Новости дня
10:18 | 26.04.2020
Фото: Правда УрФО
В Екатеринбург прилетят россияне из Дубая
На вывозной рейс № SVR3804 Дубай - Уфа – Екатеринбург попали все граждане России. Самолёт должен вылететь 26 апреля в 13:50 по местному времени. Список пассажиров уже составлен. Предварительно, на рейс поступило около 120 заявок от россиян.
Согласно онлайн табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса в Екатеринбург ожидается в 22:45.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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