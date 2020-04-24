Новости дня
17:18 | 25.04.2020
Фото: hr-portal.ru
В связи с коронавирусом правительство РФ приняло новый порядок оформления больничных
- С 1 апреля по 31 декабря 2020 года для граждан, имеющих небольшой стаж или невысокую зарплату, больничный выплачивается исходя из минимального размера оплаты труда в месяц (12 130 рублей).
- Работникам, соблюдающим карантин после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, необходимо подать заявление на оформление больничного дистанционно на сайте Фонда социального страхования. К заявлению прикладываются фотографии документов, подтверждающих поездку. Заявление также можно подать на совместно проживающих работающих граждан. Сумма выплаты больничного рассчитывается по аналогии с обычным больничным, только начисляется в два этапа: первая выплата поступит через 5 рабочих дней, вторая – после его закрытия. Такая форма больничного будет действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года.
- Работодатель должен передать в Фонд социального страхования данные на работников старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Если работодатель не оформил больничный, обращение можно направить через портал онлайнинспекция.рф. Чтобы обеспечить режим самоизоляции, работодатель, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должен перевести граждан из группы риска на удаленную работу или передать в ФСС данные для оформления больничного. Расчет такого больничного, который можно оформить в период с 6 по 30 апреля 2020 года, производится на общих основаниях после его закрытия.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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