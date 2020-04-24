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17:18 | 25.04.2020

Фото: hr-portal.ru

В связи с коронавирусом правительство РФ приняло новый порядок оформления больничных

Во время пандемии новой коронавирусной особенно важно соблюдать режим самоизоляции и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Поэтому Правительством РФ принят новый порядок оформления больничных для граждан, находящихся на карантине и в режиме самоизоляции. Он позволил оформлять больничные без посещения поликлиник. А для материальной поддержки граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж, увеличена база для расчета оплаты больничных листов.

- С 1 апреля по 31 декабря 2020 года для граждан, имеющих небольшой стаж или невысокую зарплату, больничный выплачивается исходя из минимального размера оплаты труда в месяц (12 130 рублей).

- Работникам, соблюдающим карантин после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, необходимо подать заявление на оформление больничного дистанционно на сайте Фонда социального страхования. К заявлению прикладываются фотографии документов, подтверждающих поездку. Заявление также можно подать на совместно проживающих работающих граждан. Сумма выплаты больничного рассчитывается по аналогии с обычным больничным, только начисляется в два этапа: первая выплата поступит через 5 рабочих дней, вторая – после его закрытия. Такая форма больничного будет действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года.

- Работодатель должен передать в Фонд социального страхования данные на работников старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Если работодатель не оформил больничный, обращение можно направить через портал онлайнинспекция.рф. Чтобы обеспечить режим самоизоляции, работодатель, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должен перевести граждан из группы риска на удаленную работу или передать в ФСС данные для оформления больничного. Расчет такого больничного, который можно оформить в период с 6 по 30 апреля 2020 года, производится на общих основаниях после его закрытия.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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