В Первоуральске 76 сотрудников завода изолировали в пассажирских вагонах на 10 дней

Фото: РИА «Новый День»

Рабочих Первоуральского новотрубного завода на 10 дней заселили в пассажирские вагоны, расположенные на территории предприятия, чтобы им не пришлось ездить домой. Об этом сообщает издание «Новый день».На непрерывном производстве в режиме самоизоляции оказались 76 человек. Среди тех, кому предстоит 10 дней жить в вагонах, – ремонтники и инженеры, которые ездят на работу из близлежащих населенных пунктов.В пресс-службе ПНТЗ аргументировали такое решение необходимостью обеспечения безопасности здоровья сотрудников. Также там отметили, что заселение было произведено по согласию сотрудников после подписания допсоглашения к трудовому договору.