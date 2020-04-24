На Урале неизвестные украли из продуктового магазина банкомат

15:49 | 25.04.2020

Фото: ok.ru

В селе Косулино неизвестные украли банкомат из продуктового магазина при помощи троса и автомобиля. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 06:20 по местному времени. Как выяснилось, камера видеонаблюдения зафиксировали момент кражи: несколько мужчин в масках проникают в магазин и накидывают трос на банкомат. Как только автомобиль, к которому прикреплен трос, трогается с места, банкомат летит за ним, проламывая двери.





На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист из Екатеринбурга и сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по региону.



Позднее один из местных жителей обнаружил опустошенный банкомат в лесопарковой зоне. Сумма ущерба устанавливается.



Горелых уточнил, что правоохранители отрабатывают на причастность к краже ранее судимых граждан.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»