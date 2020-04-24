Число заболевших COVID-19 в России достигло 74 588

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили еще 5966 случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них - 48.9% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса.Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавирусной инфекции скончалось 681 человек.За сутки медикам удалось вылечить 682 человека. Всего российские врачи вылечили 6250 человек.