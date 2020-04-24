Новости дня
15:17 | 25.04.2020
Фото: news-armavir.ru
Число заболевших COVID-19 в России достигло 74 588
Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавирусной инфекции скончалось 681 человек.
За сутки медикам удалось вылечить 682 человека. Всего российские врачи вылечили 6250 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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