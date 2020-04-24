В Свердловской области полыхал пожар площадью 336 квадратных метров

14:47 | 25.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Режевском городском округе горел частный жилой дом. Площадь горения составила 336 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:36 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 16 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 10:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»