Новости дня
12:21 | 25.04.2020
Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19
Свердловские лесники присоединились к акции «Оставайтесь дома!»
Так, сотрудники областного лесничества опубликовали фотографии с призывом «Мы ради вас тушим лесные пожары. Вы ради леса оставайтесь дома!».
Отметим, что, согласно статистике, 90% всех лесных пожаров возникает по вине человека. Причиной пожара может стать костер, непотушенные окурки, брошенные горящие спички или стеклянный мусор. Сейчас уже началось самое пожароопасное время, когда сухая трава может разгореться в огромный лесной пожар от любой искры.
Добавим, что если вы увидите природный пожар, то необходимо сразу звонить на единый телефон службы лесной охраны России 8 (800) 100-94-00 или на телефон экстренных служб 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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