В ГИБДД разъяснили, как передвигаться между регионами

11:55 | 25.04.2020

Госавтоинспекция разъяснила правила движения транзитного транспорта в регионах России в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в большинстве субъектов страны нет ограничений на проезд машин.



Правила передвижения опубликованы на сайте ГИБДД. Водителям рекомендуется перед поездкой внимательно изучить информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые пролегает планируемый маршрут. Там же для транзитного транспорта опубликованы схемы проезда или объезда.



Кроме того, отправляясь в дорогу, при себе нужно иметь все необходимые документы: паспорт, документа на автомобиль, справки о временной регистрации в другом городе или трудовой договор. Помимо этого, по возможности следует брать с собой справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем коронавируса.



– Все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции, – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»