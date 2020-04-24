Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

09:56 | 25.04.2020

Фото: 66.ru

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС. Как рассказали в диппредставительстве, в индийском штате остаются ещё примерно три тысячи российских граждан, желающих вернуться на родину.



Из Гоа в Новосибирск, а затем в Екатеринбург вылетели 199 человек, в том числе и двое детей. По данным генерального консульства РФ в Мумбаи, на специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» могли зарегистрироваться россияне из Новосибирской, Свердловской, Томской, Иркутской, Кемеровской и Омской областей, Республики Алтай, а также Красноярского и Алтайского краев.



Добавим, что это уже третий вывозной рейс для россиян из Гоа. Первые два вывозили граждан РФ в Москву и Казань.



Прибывших из Индии россиян отвезли в обсервационную зону, организованную в загородном клубе «Остров сокровищ». Он находится в девяти километрах от уральской столицы по Режевскому тракту.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»