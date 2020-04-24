 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:12 | 25.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись маршрутный автобус и легковушка. В результате аварии транспорт загорелся.

— Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, огнем повреждены оба транспортных средства. За 9 минут с помощью воздушно-механической пены из установки «ПУРГА» огнеборцы справились с огнем. В тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы 2 единицы пожарной техники, 7 человек, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения


Все пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно. Из-за столкновения есть пострадавшие и в автобусе, и в автомобиле. Врачи оказывают им медицинскую помощь.

В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:55 | 25.04.2020
В ГИБДД разъяснили, как передвигаться между регионами

10:58 | 25.04.2020
В Каменске-Уральском произошел пожар площадью 135 квадратных метров

09:56 | 25.04.2020
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

09:12 | 25.04.2020
В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

24.04.2020

23:28 | 24.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, в каких районах Екатеринбурга проживают заболевшие коронавирусом

21:50 | 24.04.2020
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге окрасился в армянскую незабудку

21:18 | 24.04.2020
В соцсетях свердловчан зафиксировали очередной фейк о COVID-19

20:30 | 24.04.2020
В соцучреждениях Свердловской области усилили противоэпидемиологический контроль

20:13 | 24.04.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал человек

19:38 | 24.04.2020
В две свердловских больницы благотворители передали аппараты ИВЛ

19:20 | 24.04.2020
Фонд святой Екатерины отправил первую партию продуктовых наборов нуждающимся свердловским семьям

18:54 | 24.04.2020
Мусульман Свердловской области призвали не нарушать меры самоизоляции с наступлением Рамадана

18:14 | 24.04.2020
В Кушве будут судить свердловчанку, обвиняемую в даче заведомо ложных показаний

18:01 | 24.04.2020
В учреждениях социального обслуживания Пермского края введены дополнительные противоэпидемические меры

18:00 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закроется движение по путепроводу на 40-летия Комсомола

17:37 | 24.04.2020
Свердловские спасатели почтили память погибших при исполнении коллег

17:31 | 24.04.2020
На биологических очистных сооружениях Перми усилено качество очистки сточных вод

17:27 | 24.04.2020
В Свердловской области 13 домов престарелых перешли на закрытый режим работы

17:02 | 24.04.2020
В Березовском прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам предприятия

16:43 | 24.04.2020
РМК окажет помощь продуктами нуждающимся в Челябинской области

16:42 | 24.04.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

16:22 | 24.04.2020
В Перми начались первые в этом году работы по сносу аварийных домов

16:17 | 24.04.2020
В Екатеринбурге отмечается снижение уровня оплат за электричество

16:03 | 24.04.2020
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в кругу семьи

16:01 | 24.04.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещения больницу №23

15:48 | 24.04.2020
В уральской столице сгорел отечественный автомобиль

15:31 | 24.04.2020
На Урале отдельные категории семей получат дополнительно по пять тысяч рублей единовременно

15:07 | 24.04.2020
В выходные на Урале ожидается потепление

14:47 | 24.04.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего пристава

14:47 | 24.04.2020
В Перми пройдут онлайн-соревнования по бёрдингу

14:37 | 24.04.2020
Благодаря нацпроекту «Культура» в школах искусств Прикамья появились новые музыкальные инструменты

14:22 | 24.04.2020
В крупных городах Свердловской области введут пропускной и масочный режимы

14:20 | 24.04.2020
Уральские телеком-компании попали в рейтинг лучших работодателей России

14:05 | 24.04.2020
Половина новых больных коронавирусом в Свердловской области заразились внутри семьи

13:39 | 24.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге составляет всего 2 балла

13:13 | 24.04.2020
Екатеринбургский завод в 10 раз увеличил выпуск бактерицидных облучателей

комментариев: 1

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 