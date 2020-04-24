В Екатеринбурге загорелись маршрутка и легковушка после столкновения

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Шефской столкнулись маршрутный автобус и легковушка. В результате аварии транспорт загорелся.— Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, огнем повреждены оба транспортных средства. За 9 минут с помощью воздушно-механической пены из установки «ПУРГА» огнеборцы справились с огнем. В тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы 2 единицы пожарной техники, 7 человек, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Все пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно. Из-за столкновения есть пострадавшие и в автобусе, и в автомобиле. Врачи оказывают им медицинскую помощь.