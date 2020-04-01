В ДТП в Екатеринбурге пострадал человек

20:13 | 24.04.2020

Фото: скриншот видео / Е1

В уральской столице на 16 километре Сибирского тракта произошло ДТП с участием трех машин. Одна из машин опрокинулась, и её водитель был травмирован.



Как передает Е1, по данным ГУ МЧС водитель Lada Granta врезался в Land Cruiser Prado, после чего Land Cruiser столкнулся с Hyundai Santa Fe. В результате Hyundai опрокинулся, водитель автомобиля получил черепно-мозговую травму.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»