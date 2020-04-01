Мусульман Свердловской области призвали не нарушать меры самоизоляции с наступлением Рамадана

18:54 | 24.04.2020

Фото: islamdumso.ru

Мусульман попросили не подвергать себя опасности с наступлением Рамадана и проводить коллективные таравих намазы и ифтары в домашних условиях. С призывом о соблюдении мер самоизоляции выступил Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.



Мухтудинов отметил, что в этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки во время Рамадана мусульмане не смогут принимать участие в традиционных богослужениях в мечетях.



«Это значит, что коллективные таравих намазы и ифтары мы рекомендуем проводить в домашних условиях, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих. Но даже в этих непростых условиях Рамадан не меняет своего предназначения. Это время, когда мусульмане прикладывают все душевные силы для того, чтобы стремиться стать лучше, добрее, очистить свои помыслы и вспомнить не только о родных и близких, но также о незнакомых людях, которые нуждаются в помощи и поддержке», - сказал имам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»