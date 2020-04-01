В Кушве будут судить свердловчанку, обвиняемую в даче заведомо ложных показаний

18:14 | 24.04.2020

Фото: vladtime.ru

В Кушве полиция передала в суд дело в отношении свердловчанки, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний. Как рассказали в МО МВД России «Кушвинский», женщина взяла кредит для игры на бирже в интернете, а когда пришло время платить, заявила, что заявку на кредит не подавала.



Инцидент случился в октябре 2019 года. Тогда свердловчанка взяла в банке около 300 тысяч рублей и купила для игры на бирже 3000 долларов, но отыграться не сумела.



Жалобу женщины о том, что она якобы не оформляла кредит, банк передал правоохранительные органы. Гражданку предупредили о даче заведомо ложных показаний, однако она продолжала настаиваться на своем. После проверки выяснилось, что женщина удалила все смс-оповещения от банка, приложение и переписку со знакомым, отговаривавшим её от оформления кредита.



В итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Теперь ей грозит не только выплата кредита, но и штраф.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»