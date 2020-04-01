Новости дня
18:00 | 24.04.2020
В Екатеринбурге закроется движение по путепроводу на 40-летия Комсомола
Ограничение продлится с 22 мая по 1 августа. Работы будет проводить «Региональное ДРСУ».
Свердловчан попросили с пониманием относиться к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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18:01 | 24.04.2020
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В Екатеринбурге закроется движение по путепроводу на 40-летия Комсомола
17:37 | 24.04.2020
Свердловские спасатели почтили память погибших при исполнении коллег
16:43 | 24.04.2020
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16:42 | 24.04.2020
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
16:22 | 24.04.2020
В Перми начались первые в этом году работы по сносу аварийных домов
16:17 | 24.04.2020
В Екатеринбурге отмечается снижение уровня оплат за электричество
16:03 | 24.04.2020
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в кругу семьи
16:01 | 24.04.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещения больницу №23
15:48 | 24.04.2020
В уральской столице сгорел отечественный автомобиль
15:31 | 24.04.2020
На Урале отдельные категории семей получат дополнительно по пять тысяч рублей единовременно
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В выходные на Урале ожидается потепление
14:47 | 24.04.2020
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14:20 | 24.04.2020
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13:39 | 24.04.2020
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12:55 | 24.04.2020
На теплотрассе в Екатеринбурге обнаружили маленького ребенка с опасным заболеванием
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Роспотребнадзор: число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300
12:47 | 24.04.2020
Старейший парк Лысьвы благоустроят в этом году благодаря нацпроекту
12:41 | 24.04.2020
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5849
12:38 | 24.04.2020
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12:38 | 24.04.2020
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12:38 | 24.04.2020
В Свердловской области подтвердили еще 33 случая COVID-19
12:15 | 24.04.2020
Сергей Гераскин покинул пост замглавы Каменска-Уральского
12:14 | 24.04.2020
В выходные в Перми немного потеплеет
11:56 | 24.04.2020
В Прикамье с соблюдением всех мер безопасности будут организованы «садоводческие» площадки