В Екатеринбурге закроется движение по путепроводу на 40-летия Комсомола

18:00 | 24.04.2020

В уральской столице из-за ремонта линейного объекта улично-дорожной сети будет закрыто движение по путепроводу на улице 40-летия Комсомола, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Ограничение продлится с 22 мая по 1 августа. Работы будет проводить «Региональное ДРСУ».



Свердловчан попросили с пониманием относиться к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»