Свердловские спасатели почтили память погибших при исполнении коллег

17:37 | 24.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области почтили память погибших при исполнении своего служебного долга коллег, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга, спасатели приняли участие в памятных мероприятиях. На утренней смене дежурных караулов состоялась минута молчания, также огнеборцы возложили цветы к мемориальным доскам и местам захоронения боевых товарищей.



В ГУ МЧС прошел также митинг у Стелы памяти. Как подчеркнул Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, именно отвага, мужество и готовность к самопожертвованию всегда отличали спасателей.



«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью героев, тех, кто не дрогнул перед стихией, ценой своей жизни спасая жизни других. Память о них всегда будет жить в наших сердцах»,- сказал Теряев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»