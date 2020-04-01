В Березовском прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам предприятия

17:02 | 24.04.2020

Фото: sm-news.ru

Прокуратура Березовского проверила ООО «Трансремонт» на соблюдение требований трудового законодательства. Отметим, организация занимается ремонтом машин и оборудования.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед тремя работниками в размере свыше 230 тысяч рублей.



Прокуратура Березовского внесла в адрес директора организации представление с требованием об устранении нарушения трудового законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), а также направила в интересах работников заявления о выдаче судебных приказов. Помимо прочего, материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



Благодаря вмешательству прокуратуры города задолженность по выплате заработной платы перед работниками ООО «Трансремонт» погашена в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»