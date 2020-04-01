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16:42 | 24.04.2020
Фото: рубис.рф
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемая, будучи главным бухгалтером государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского района» в 2017 году, а также в 2019 году систематически похищала денежные средства с расчетного счета учреждения, в том числе внося заведомо ложные сведения в финансовую документацию. Так, например, женщина могла начислить себе излишнюю заработную плату под видом приобретения материальных ценностей для нужд учреждения.
В результате женщина нанесла материальный ущерб компании на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Санкция за данное правонарушение предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до шести лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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