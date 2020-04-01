В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

16:42 | 24.04.2020

Фото: рубис.рф

Прокуратура Слободо-Туринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера местного государственного учреждения социального обслуживания населения. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, обвиняемая, будучи главным бухгалтером государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского района» в 2017 году, а также в 2019 году систематически похищала денежные средства с расчетного счета учреждения, в том числе внося заведомо ложные сведения в финансовую документацию. Так, например, женщина могла начислить себе излишнюю заработную плату под видом приобретения материальных ценностей для нужд учреждения.



В результате женщина нанесла материальный ущерб компании на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Санкция за данное правонарушение предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до шести лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»