В Екатеринбурге отмечается снижение уровня оплат за электричество

16:17 | 24.04.2020

Фото: astrahan.bezformata.com

Специалисты АО «Екатеринбургэнергосбыт» отмечают снижение оплат за потребленную электроэнергию по всем группам клиентов. Самое большое отклонение наблюдается среди управляющих компаний и населения, отмечает пресс-служба компании.



Вне зависимости от того, что взыскания неустойки (штрафы и пени) за несвоевременную и (или) внесенную в неполном размере оплату за жилье и коммунальные услуги приостановлены до 1 января 2021 года, это не отменяет обязательства граждан и компаний по оплате потребления электричества. Меры предпринятые властями, напоминают в «Екатеринбургэнергосбыте», дают возможность клиентам осуществлять оплату в посильном размере и в удобные сроки без штрафных санкций, однако не освобождают от нее.



В то же время стоит обратить внимание, что пеня – это лишь небольшой процент, который начисляется на основной долг за коммунальные услуги. Таким образом, основная часть задолженности формируется при отсутствии оплаты за потребленные ресурсы и ежемесячно увеличивается.



Во избежание негативных последствий, специалисты компании рекомендуют клиентам ежемесячно производить оплату потребленной электроэнергии в удобные сроки и в посильном размере. В период распространения коронавируса это можно сделать дистанционно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»