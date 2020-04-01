В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли для посещения больницу №23

16:01 | 24.04.2020

Фото: f-rkn.com

В горбольнице №23 в Екатеринбурге ввели ограничения на посещение. Для граждан, не имеющих направления на госпитализацию и показания в приемный покой, доступ в больницу закрыт. Речь идет не только о больных, но и о родственниках пациентов, находящихся на лечении в учреждении.



Как сообщает пресс-секретарь Горздава Екатерина Макашина, такая мера предпринята, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала больницы. В случае, если в медучреждении зафиксируют любую инфекцию, ее закроют на карантин, а лечение пациентов будет прервано.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»