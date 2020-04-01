В уральской столице сгорел отечественный автомобиль

15:48 | 24.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге утром сгорел до тла легковой автомобиль ВАЗ-21099.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:45 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали три спасателя на одной спецмашине.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»