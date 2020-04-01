Для уральцев создали все необходимые условия для проживания в обсервации

09:45 | 24.04.2020

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Уральских туристов, прилетевших из Турции 21 апреля, разместили в целях обсервации в санатории «Белый камень», расположенном в сосновом бору на берегу реки Пышма под Асбестом. Данное учреждение ранее полюбили свердловчане за комфортные номера и дружелюбный персонал. Теперь же в течение двух недель здесь будут уральцы, которых доставили с турецкого побережья после отдыха.



В санатории они будут находиться на полном гособеспечении, включая питание. На такие меры власти вынуждены пойти в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции. Две недели указанные граждане будут находиться в полной изоляции под наблюдением врачей.



Добавим, что руководство санатория создало все условия для прибывших, а в социальных сетях пользователи даже отмечали, что и сами не прочь пожить в таких условиях: «Чтоб я так жил».



Общая вместимость санатория «Белый камень» 67 человек. Он представляет из себя два корпуса на 23 номера, рассчитанные как на проживание одного-двух человек, так и на семьи с детьми. Ежегодно санаторий посещает большое количество гостей с целью профилактики и лечения из разных регионов России.

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