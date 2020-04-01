Новости дня
15:07 | 24.04.2020
Фото: yandex.ru
В выходные на Урале ожидается потепление
В субботу, 25 апреля, в Свердловской области ночью -2...-7 °С, при прояснении до -10 °С, днем +5...+10 °С, в горах и низинах до +1 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом.
В Екатеринбурге ночью -2...-4 °С, днем +8...+10 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В воскресенье, 26 апреля, в Свердловской области ночью +1...+6 °С, на крайнем севере до -5 °С, днем на юге +13...+18 °С, на севере +7…+12 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом.
В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днем +16...+18 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В понедельник, 27 апреля, в Свердловской области ночью +2...+7 °С, на крайнем севере до -3 °С, днем +13...+18 °С, на севере до +8 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на западе до умеренных, ночью с мокрым снегом.
В Екатеринбурге ночью +4...+6 °С, днем +15...+17 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС» .
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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