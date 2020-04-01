В крупных городах Свердловской области введут пропускной и масочный режимы

14:22 | 24.04.2020

Фото: no-lamer.ru

В тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Кувашев.



Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни. Если такой необходимости нет, то нахождение на улице может быть оправдано только походом в магазин, аптеку, выгулом собаки в пределах 100 метров от дома.



Добавим, что для работников транспортных предприятий введут обязательный масочный режим, носить маски в транспорте будут рекомендовать и пассажирам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»