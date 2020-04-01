Половина новых больных коронавирусом в Свердловской области заразились внутри семьи

14:05 | 24.04.2020

Фото: justmedia.ru

Половина из 33 новых случаев коронавируса выявлены по контакту в семейных очагах. У вируса высокая способность передаваться от больного организма к здоровому – 80-90% контактирующих в семьях заболевают. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.



Про этом, способность заразить окружающих у людей без симптомов ниже, чем у тех, у кого COVID-19 сопровождается симптомами ОРВИ. Бессимптомные больные выделяют вирус, но в среднем каждый такой носитель может заразить за период болезни одного человека. Каждый больной COVID-19, у которого проявляются симптомы респираторной инфекции, способен заразить троих.



Козловских добавил, что в регионе удается выявить и больных с пневмониями. Однако, часть из них выявляется уже в запущенной фазе. Поэтому важно своевременно обращаться к врачу при появлении первых симптомов респираторных вирусных инфекций, – напоминает медик.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»