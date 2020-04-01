Индекс самоизоляции в Екатеринбурге составляет всего 2 балла

13:39 | 24.04.2020

Фото: Яндекс.Карты

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге на данный момент составляет всего 2 балла. Это означает, что на улице очень много людей.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в России вновь очень низкие показатели индекса самоизоляции. В Челябинске он составляет 1.8 балла, в Новосибирске – 1.6, а в Кемерово – вообще 1,3.



Немного лучше ситуация в Перми, там индекс составляет 2.5 балла. Самый высокий показатель на данный момент в Москве – 3.1 балла, хотя это тоже означает, что на улице есть люди.



Напомним, что сегодня в Свердловской области зафиксировали еще 33 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом число зараженных составило 304 человека.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»