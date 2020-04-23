В Свердловской области подтвердили еще 33 случая COVID-19

12:38 | 24.04.2020

Фото: photos.rg.ru

За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердили еще 33 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.



Диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского. На сегодняшний день в Свердловской области всего зарегистрировано 304 случаев COVID-19. Состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое, 55 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



За прошедшие сутки из больницы выписали еще 11 человек. Таким образом уральские врачи вылечили уже 49 пациентов.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»