Сергей Гераскин покинул пост замглавы Каменска-Уральского

12:15 | 24.04.2020

Фото: Алексей Кунилов

Должность первого замглавы администрации Каменска-Уральского по городского хозяйству покидает Сергей Гераскин. Он уходит на заслуженный отдых по выслуге лет.



Сергей Гераскин проработал на этой должности семь лет. Он курировал вопросы, которые касаются системы жизнеобеспечения города: отопительного сезона, капитального ремонта многоквартирных домов, содержания дорог и создания комфортной среды в городе.



Коллеги поблагодарили Сергея Гераскина за совместную работу и высокий профессионализм, а также пожелали ему успехов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»