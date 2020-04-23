Стал известен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме

11:53 | 24.04.2020

Фото: news.myseldon.com

ЕТК утвердила график опрессовок на весенне-летний сезон 2020 года. Гидравлические испытания теплосетей будут проходить в три этапа в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.



Первый этап опрессовок пройдет с 18 по 21 мая, второй – с 29 июня по 2 июля, а третий – с 3 по 6 августа. До начала испытаний температуру горячей воды понизят на 40 °С и восстановят до первоначальной температуры после окончания работ.



Также летом будут готовить теплостанции и котельные к новому отопительному периоду. Они уйдут на профилактику, будет полностью отключено оборудование теплофикационного комплекса.



Среднеуральская ГРЭС будет ремонтироваться с 25 июля по 7 августа, Ново-Свердловская ТЭЦ – с 8 по 21 июня, Свердловская ТЭЦ – с 15 мая по 5 июня, ТЭЦ УМП (Уралметпром) – с 15 мая по 15 июня, Гурзуфская котельная – с 10 по 29 августа.



Как уточнили энергетики, вывод теплового источника в ремонт не всегда означает отключение горечей воды. При наличии технической возможности потребители будут переведены на другие теплоисточники.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»