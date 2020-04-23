В уральской столице осудят женщину, обвиняемую в мошенничестве под видом аренды квартиры

11:32 | 24.04.2020

Фото: ryazpressa.ru

В Екатеринбурге осудят жительницу Амурской области, которая обвиняется в мошенничестве под видом аренды квартиры. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.



Согласно версии следствия, в 2018 году женщина 1991 года рождения совместно с двумя неустановленными лицами прибыла в Екатеринбург, что реализовать преступный план. Она с помощью Интернета подыскала квартиру, сдаваемую в аренду на территории уральской столицы.



Женщина использовала при заключении договора найма подложный паспорт на чужое имя, но со своей фотографией. Обвиняемая получила паспортные данные хозяина квартиры и копии правоустанавливающих документов, затем передала их сообщникам для изготовления таких подложных документов, как справки формы № 40, решения суда о признании права собственности и выписки из ЕГРН.



– После получения согласия потерпевшего на приобретение продемонстрированной одним из соучастников преступления и не принадлежащей им квартиры, а также подложного паспорта на имя собственника квартиры, обвиняемая, действуя путем обмана, продолжая вводить покупателя в заблуждение, посредством мобильного приложения направила ему фотографии документов, свидетельствующих о праве собственности на квартиру. В дальнейшем, выдавая себя за собственника, обвиняемая получила от покупателя в качестве оплаты за приобретение права собственности на квартиру денежные средства в сумме свыше 2,3 млн. рублей, о чем собственноручно составила расписку и подписала договор купли-продажи. После чего обвиняемая и потерпевшая передали документы для регистрации сделки купли-продажи квартиры в МФЦ. Похищенными денежными средствами преступники распорядились по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Кировский райсуд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»