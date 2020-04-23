В Екатеринбурге закрыли магазин, который не организовал меры по усилению дезинфекционного режима

11:11 | 24.04.2020

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге по решению суда на 20 суток приостановлена деятельность магазина «Продукты», расположенного на улице Пальмиро Тольятти, 13а. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.



Деятельность магазина приостановили из-за нарушения исполнения Указа президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и указа губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Дело в том, что владелец магазина не организовал меры по усилению дезинфекционного режима: не проводилась термометрия продавцов, отсутствовал график проведения уборки помещений и бактерицидные лампы, а сама уборка проводилась без необходимых дезинфицирующих растворов.



Суд признал вину собственника магазина и назначил ему административное наказание в виде приостановления деятельности магазина на 20 суток.



На основании документов незамедлительно было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещения. Должнику также вручили предупреждение об ответственности, если он решит незаконно возобновить деятельность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»